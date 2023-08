Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Maria-Veen - Pedelecfahrerin weicht Auto aus und stürzt

Maria-Veen (ots)

Unfallort: Maria-Veen, Am Kloster / Poststraße;

Unfallzeit: 16.08.2023, 08.20 Uhr;

Eine von rechts herannahende Pedelecfahrerin hat am Mittwochmorgen ein 59 Jahre alter Autofahrer in Maria-Veen übersehen. Der Rekener wollte gegen 08.20 Uhr vom Postweg nach links auf die Straße Am Kloster abbiegen. Die 62-jährige Rekenerin wich dem Wagen aus, kollidierte mit einem Bordstein und stürzte in dessen Folge. Der Rettungsdienst brachte die leichtverletzte Frau in ein Krankenhaus. (db)

