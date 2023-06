Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfälle mit Verletzten

Wittlich/Osann-Monzel (ots)

Motorradunfall K54

Am Mittwoch, 28.06.2023, gegen 20:30 Uhr, befuhr ein Motorradfahrer die K54 aus Minderlittgen kommend in Richtung Wittlich. In einer langgezogenen Linkskurve kommt der Fahrer ohne Fremdeinwirkung zu Fall und verletzt sich in der Folge. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Im Einsatz befand sich das DRK mit Notarzt, die Feuerwehren Hupperath und Minderlittgen, die Straßenmeisterei Manderscheid, ein Rettungshubschrauber des Nürburgrings und die Polizei Wittlich.

Verkehrsunfall mit Kind

Am Donnerstag, 29.06.2023 kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem 12-jährigen Kind im Bereich der Bushaltestelle "Bernkasteler Straße" in Osann-Monzel. Hier querte das Kind, vor einem in der Bushaltestelle stehenden Linienbus, die Fahrbahn. Hierbei wurde es von einem Transporter erfasst und zu Boden geworfen. Das Kind zog sich bei dem Sturz vermutlich aber nur eine kleinere Schürfwunde am Bein zu und wurde zu weitergehenden Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Im Einsatz waren eine Besatzung des DRK, ein Notarzt und die Polizei Wittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell