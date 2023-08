Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Auto überschlägt sich

Südlohn (ots)

Unfallort: Südlohn, Landesstraße 572 / Wienkamp rechts;

Unfallzeit: 16.08.2023, 10.45 Uhr;

Schwere Verletzungen haben am Mittwochmorgen ein einjähriges Kind sowie dessen 39-jährige Mutter bei einem Verkehrsunfall in Südlohn erlitten. Beide waren gegen 10.45 Uhr auf der Landesstraße 572 aus Richtung Südlohn kommend in Richtung Stadtlohn unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Stadtlohnerin in der Bauerschaft Wienkamp nach rechts von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach, kollidierte mit einem Verkehrszeichen sowie zwei Bäumen und kam schließlich auf der Seite liegend zum Stillstand. Die Feuerwehr befreite die beiden aus dem Fahrzeug - selbstständig konnten Mutter und Sohn es nicht verlassen. Der Rettungsdienst transportierte die Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 10.000 Euro geschätzt. (db)

