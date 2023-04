POL-COE: Dülmen, L474/Betrunkener Autofahrer landet im Graben

Coesfeld (ots) - In der Nacht auf Sonntag (16.04.23) ist ein 59-jähriger Radfahrer an der Wiedings Stegge in Osterwick gestürzt. Der Rosendahler befuhr gegen 1.40 Uhr die Straße in Richtung Schöppinger Straße. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. Dabei verletzte er sich, sodass ein Rettungswagen den Mann in ein Krankenhaus brachte. Die ...

