POL-PPKO: Einladung für Medienvertreter/-innen zum Amtswechsel in der Leitung der Polizeiinspektion Andernach

Koblenz (ots) - Am Sonntag, 15.01.23, wurde der Polizei Koblenz der Diebstahl eines Rollers der Marke REX gemeldet. Der Besitzer hatte das Kleinkraftrad im Bereich Wöllershof in Nähe der Einmündung zur Hohenfelder Straße abgestellt, wo es in der Zeit vom 13.01. bis 15.01.23 entwendet wurde. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Koblenz, Polizeiinspektion 1, unter der Nummer 0261-103 2510 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz ...

