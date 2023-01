POL-PPKO: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Koblenz (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich am 12.01.23 in der Zeit zwischen 16.00 und 21.00 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Mainzer Straße in Koblenz. Hier wurden in deliktstypischer Art und Weise mehrere Räume und Schränke nach Wertgegenständen durchsucht. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck in nicht bekanntem Wert. Zeugen werden gebeten, sich ...

mehr