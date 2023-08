Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Schrebergarten

Borken (ots)

Tatort: Borken, Landwehr;

Tatzeit: zwischen 15.08.2023, 14.00 Uhr, und 17.08.2023, 14.00 Uhr;

Mehrere Werkzeugschuppen haben Unbekannte in Borken aufgebrochen. Zu dem Geschehen in einer Schrebergartenanlage an der Straße Landwehr kam es zwischen Dienstag, 14.00 Uhr, und Donnerstag 14.00 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die Diebe ein Stromaggregat. Eine Kettensäge sowie einen Laubbläser ließen die Einbrecher unweit des Tatortes in einem Waldstück am Dülmener Weg zurück. Auch vor etwa zwei Monaten hatten Unbekannte versucht Stromkabel an gleicher Stelle zu entwenden. Auch diese ließen sie in dem Wald zurück. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell