Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kupferdiebstahl verhindert

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Brauhausgelände an der Kaiser-Wilhelm-Straße; Tatzeit: 18.08.23, ca. 20.30 Uhr;

Ein aufmerksamer Zeuge verhinderte am Freitagabend den Diebstahl von Kupferrohren. Er hatte auf dem Baustellengelände an der Kaiser-Wilhelm-Straße einen Verdächtigen beim Diebstahl von Kupfer beobachtet und dies der Polizei gemeldet. Polizeibeamte entdeckten in Tatortnähe einen Mann, der sich in einem Gebüsch versteckte. Der Verdächtige setzte zur Flucht an, hielt dann aber infolge der deutlichen Ansprache der Beamten an. In dem Gebüsch fanden die Beamten eine Vielzahl Kupferrohre. Der 50-Jährige aus Bocholt hatte für die Situation eine wenige glaubhafte Ausrede parat. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (fr)

