Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Nordenham: Sturmbedingte Mitteilung zur Einsatzlage im Zuständigkeitsbereich des PK Nordenham

Delmenhorst (ots)

Pressemitteilung für die Zeit vom Sonntag, 09. Juli 2023, 20.30 Uhr - 22:30 Uhr

Am Sonntag, 09. Juli 2023, kam es ab 20:30 Uhr zu diversen sturmbedingten Einsätzen im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Nordenham. In Nordenham fielen im Bereich der Martin-Pauls-Straße sowie der Werftstraße diverse Bäume auf die Fahrbahn, so dass der Verkehr in diesem Bereich bis zum Beseitigen der Bäume durch die Feuerwehr stark eingeschränkt war. Auch im Innenstadtbereich wütete der Sturm. In der Ludwigstraße stürzte ein Ast auf einen geparkten Pkw, so dass dieser stark beschädigt wurde. In der Hansingstraße hatte der Inhaber einer Werkstatt schnell gehandelt und seine Fahrzeuge vor Beschädigungen noch rechtzeitig retten können, ehe die Äste auf die Fahrbahn gefallen sind. In der Oststraße stürzte ein Baum auf die Außenanlage eines Kindergartens. Weitere Bäume drohten auf das Gebäude zu stürzen und mussten durch die Feuerwehr abgetragen werden. Im Bereich Stadland kam es insbesondere im Bereich der Bundesstraße 212 zu diversen Bäumen auf der Fahrbahn. Zudem wurde durch den Sturm die für die Umgehung der vierwöchigen Baustelle installierte Ampelanlage umgeweht. Der Zugverkehr wurde aufgrund des Sturms ebenfalls eingestellt, so dass einige Passagiere in Nordenham gestrandet sind. Teils durch eigener Organisation aber auch mithilfe der Polizei konnten alle betroffenen Personen zu ihrem Wunschziel gelangen. Glücklicherweise wurden durch den Sturm keine Menschen verletzt.

