Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Dachstuhlbrand bei Einfamilienhaus in Hude ++ Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend, 08.07.2023, kam es in Hude, Am Fuhrenkamp, gegen 16:30 Uhr zum Dachstuhlbrand bei einem Einfamilienhaus. Hierbei wurde der zu dem Zeitpunkt allein anwesende 24-jährige Bewohner des Hauses auf einen Brandgeruch aufmerksam, der ihn bei der Suche nach der Ursache zu einer Rauchentwicklung ausgehend von einer holzverkleideten Wand der im Obergeschoss befindlichen und z. Zt. leerstehenden Einliegerwohnung führte. Bei dem zunächst vorgenommenen vergeblichen Versuch, den Brand eigenständig zu bekämpfen, verletzte sich der 24-jährige leicht an der Hand. Anschließend alarmierte er die Feuerwehr. Kräften der eingesetzten Feuerwehren aus Hude, Altmoorhausen und Ganderkesee gelang es schließlich, den Dachstuhlbrand zu löschen. Angaben zur Schadenshöhe sind aktuell nicht möglich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

