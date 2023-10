Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: + Alkoholisiert auf der Autobahn ++ Auf Vordermann aufgefahren ++ Auffahrunfall fordert sechs Verletzte ++ Mit Motorrad gestürzt und verletzt ++ Radfahrer kollidiert mit Pkw ++ Betrunken gefahren +

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+ Alkoholisiert auf der Autobahn + Langwedel. Am Mittwochnachmittag fuhr ein alkoholisierter Mann mit seinem Lkw auf der BAB 27. Gegen 15:00 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel an der Autobahnraststätte Goldbach einen 39-jährigen Lkw-Fahrer. Bei der Kontrolle wurde eine erhebliche Alkoholisierung von über 1,8 Promille festgestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

+ Auf Vordermann aufgefahren + Oyten. Am Mittwochnachmittag kam es am Backsberg zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen und zwei Verletzten Personen. Gegen halb drei fuhr ein 52-jähriger mit seinem Skoda auf der Kreisstraße in Richtung Fischerhude. Als eine vor ihm fahrende 41-jährige mit ihrem Transporter anhalten musste, bemerkte er dies zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Durch den Aufprall wurden beide Personen leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

+ Auffahrunfall fordert sechs Verletzte + Verden. Am Mittwoch kam es in Dauelsen zu einem Verkehrsunfall mit drei Pkw und mehreren verletzten Personen. Gegen 16:00 Uhr fuhr eine 18-jährige mit ihrem Kia auf der Hamburger Straße in Richtung Verden-Walle. Im stockenden Verkehr fuhr sie auf einen vor ihr haltenden Mercedes-Van auf. Durch die Kollision wurde der Van auf eine vor ihm stehende Mercedes-Limousine geschoben. Die Kia-Fahrerin und ihre 18-jährige Beifahrerin wurden hierdurch leicht verletzt. Weiterhin erlitten die 40-jährige Fahrerin des Van und ihre im Auto sitzende 11-jährige Tochter, sowie der 61-jährige Fahrer der Limousine und sein 43-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+ Mit Motorrad gestürzt und verletzt + Ritterhude. Am späten Mittwochvormittag verunfallte eine Motorradfahrerin und wurde hierbei leicht verletzt. Die 44-jährige befuhr mit ihrem Elektromotorrad die Straße Am Reuterplatz, als ein Kind auf einem Fahrrad von einem Feldweg auf die Straße fuhr. Hierdurch musste die 44-jährige stark abbremsen und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Das Kind blieb unverletzt. Der Schaden am Motorrad wird auf 1.000 Euro beziffert.

+ Radfahrer kollidiert mit Pkw + Lilienthal. Am Mittwochmorgen kam es zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Gegen halb acht wollte ein 36-jähriger mit seinem VW von der Moorhauser Landstraße nach links auf die Trupermoorer Landstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden jugendlichen Fahrradfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der Junge leicht verletzt.

+ Betrunken gefahren + Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochnachmittag stoppte die Polizei einen betrunkenen Autofahrer. Gegen 17:00 Uhr wurde an der Pennigbütteler Straße ein VW Golf durch eine Polizeistreife kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 66-jährige Fahrer erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Den 66-jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren. Sein Führerschein wurde einbehalten und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell