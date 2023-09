Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, B33, Lkr. Konstanz) Auf regennasser Fahrbahn in Leitplanke geprallt - 35.000 Euro Blechschaden (13.09.2023)

Singen, B33 (ots)

Eine Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 33 auf der Höhe Beuren auf regennasser Fahrbahn in die Leitplanke geprallt. Gegen 17 Uhr war eine 31-jährige Alfa Romeo-Fahrerin auf der B33 in Richtung Konstanz unterwegs. Beim Fahrstreifenwechsel geriet ihr Wagen auf der nassen Straße ins Schleudern und kollidierte in der Folge mehrmals mit der rechten Leitplanke. Dabei entstand an dem Alfa Blechschaden in Höhe von rund 35.000 Euro, die Schadenshöhe an der Schutzplanke ist noch nicht bekannt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich anschließend um das nicht mehr fahrbereite Auto.

