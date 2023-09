POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Autofahrer kommt von der Straße ab - 30.000 Euro Blechschaden (13.09.2023)

VS-Mühlhausen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots) - Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Mittwochnachmittag, gegen 13.50 Uhr, in der Straße "In der Lache" gekommen, nachdem dort der Akku eines Elektrorollers in Brand geraten war. Die mit zwei Fahrzeugen und sieben Wehrleuten eintreffende Feuerwehr konnte den Brand löschen und den Akku in einem speziellen Bad kühlen. ...

