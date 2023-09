Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) Brand in Lagerhalle (14.09.2023)

Mühlhausen-Ehingen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag ist in der Straße "Im Dietfurt" zu einem Brand in einer Lagerhalle gekommen. Gegen 2.20 Uhr rückte die alarmierte Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 40 Mann aufgrund Rauchentwicklung aus dem Inneren zu der Werkstatthalle aus. Vor Ort stellten die Wehrmänner fest, dass es vermutlich aufgrund eines technischen Defekts zu einem Kabelbrand in der Lagerhalle kam, durch den sich ein in der Nähe liegender Reifen entzündete. Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte im Bereich von rund 15.000 Euro liegen.

