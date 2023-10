Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: + Küchenbrand in Einfamilienhaus ++ Eine Verletzte nach Verkehrsunfall +

Landkreis Verden (ots)

+ Küchenbrand in Einfamilienhaus + Achim. Am Dienstagabend kam es in Achim zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es, aus bisher ungeklärter Ursache, gegen 22:00 Uhr in der Wiesenstraße zu einem Küchenbrand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden. Der 54-jährige Hausbewohner blieb unverletzt. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

+ Eine Verletzte nach Verkehrsunfall + Verden. Am Dienstagvormittag kam es auf dem Johanniswall zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Gegen halb zehn wollte nach ersten Erkenntnissen ein 40-jähriger mit seinem Citroen von der kleinen Wallstraße auf den Johanniswall fahren. Hierbei übersah er eine von rechts kommende 52-jährige Ford-Fahrerin. Bei der Kollision wurde die 52-jährige leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

