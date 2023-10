Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressebericht vom 08.10.2023 der PI Verden/Osterholz

Verden/Osterholz (ots)

- Verden -

Einbruchserie in Schuppen

Langwedel-Etelsen. Von Freitag- auf Samstagnacht kam es im Bereich der Giersbergstraße in Langwedel Etelsen zu mehreren Einbrüchen und Diebstählen aus Schuppen und Werkstätten. Die bisher unbekannten Täter waren dabei gezielt auf Werkzeuge aus. Der Gesamtschaden beläuft sich geschätzt auf einen vierstelligen Bereich. Zeugen, welche Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter der Telefonnummer 04231/8060 zu melden.

Entwenden von Zigarettenautomaten

Verden. In der Nacht auf Sonntag, den 08.10. kam es im Bereich Verden zu zwei Einbrüchen, bei denen die bisher unbekannten Täter aus den verschlossenen Gaststätten dort aufgestellte Zigarettenautomaten entwendeten. Die bisher bekannten Tatorte befinden sich in der Brückstraße, sowie in der Thedinghauser Straße. Der genaue Wert des Diebesgutes ist bisher unbekannt. Zeugen, welche Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter der Telefonnummer 04231/8060 zu melden.

- Achim -

Einbruch in Wohnhaus

Oyten. Bislang unbekannte Einbrecher nutzten am Samstag den 07.10.2023 die Abwesenheit der Hausbewohner aus, um zwischen 13:00 Uhr und 22:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Hoher Acker in Oyten einzudringen. Nachdem sie das Haus nach Wertgegenständen durchsucht haben, konnten sie mit der Beute unerkannt flüchten. Zeugen, die Hinweise auf verdächtigen Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Achim unter der Telefonnummer 04202-9960 zu melden.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Oyten. Am Samstag den 07.10.2023, gegen 17:20 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich An der Autobahn Ecke Achimer Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Verkehrsteilnehmern. Ein 38-jähriger VW-Fahrer aus Bad Fallingbostel wollte aus Richtung Achim kommend nach links auf die A27 auffahren. Er übersah dabei jedoch einen ihm entgegenkommenden Seat, der von einem 21-jährigen Oytener gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Kreuzungsbereich musste für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden.

- Osterholz-Scharmbeck -

Mehrere Kellerräume aufgebrochen

In der Zeit von Freitagmorgen bis Samstagabend betrat ein bislang unbekannter Täter auf unbekannte Weise ein Mehrparteienhaus im Ortskern von Worpswede und versuchte anschließend mehrere Kellerräume zu öffnen. In zwei von fünf Fällen gelang es dem unbekannten Täter in die Kellerräume einzudringen, sodass dieser anschließend mit seiner Beute unerkannt entkommen konnte.

Betrunken am Steuer

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten Beamte der Polizei Osterholz einen Pkw auf der Bremer Heerstraße in Osterholz-Scharmbeck. Bei dem 35-jährigen Fahrzeugführer konnte deutlicher Alkoholgeruch, sowie Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Da dieser einen freiwilligen Atemalkoholtest ablehnte, wurde ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell