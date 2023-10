Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilungen für die Landkreise Verden/Osterholz

Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden:

- keine presserelevanten Ereignisse -

Bereich Autobahnpolizei Langwedel:

Von der Autobahn in die Justizvollzugsanstalt Am Vormittag des 06.10.23, beobachteten mehrere Verkehrsteilnehmer, wie ein Kleintransporter in sehr auffälliger Fahrweise die A27 in Richtung Bremen befuhr. Zwischen Langwedel und Achim geriet das Fahrzeug mehrfach auf den Standstreifen und streifte beinahe die Seitenschutzplanken. Die eingesetzten Beamten der Autobahnpolizei Langwedel zogen das Fahrzeug an der Anschlussstelle Uphusen/Mahndorf aus dem Verkehr. Grund der auffälligen Fahrweise waren gesundheitliche Probleme, durch die der 34-jährige Fahrzeugführer aus Neustadt am Rübenberge nicht mehr in der Lage war seinen Transporter sicher zu führen. Aber nicht nur der gesundheitliche Zustand beendete die Fahrt, sondern ein noch zu vollstreckender Haftbefehl führte den 34-jährigen Betroffenen nach ärztlicher Versorgung in die nächste Justizvollzugsanstalt.

Oktoberfest kostet Führerschein

Kurz vor Mitternacht des 6. Oktober, stoppten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel im Bereich Grasdorf den Pkw eines 41-jährigen Pkw-Fahrers aus Thedinghausen. Bei der Kontrolle wurde ein Atemalkoholwert von 2,76 Promille festgestellt. Der Mann hatte zuvor das Oktoberfest in Posthausen besucht und befand sich auf dem Heimweg. Eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme des Führerscheins wurden angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bereich Achim:

Küchenbrand in Achim

Am Freitagnachmittag ist es zu einem Küchenbrand in einer Obergeschosswohnung in der Heinrich-Laakmann-Straße in Achim-Uesen gekommen. Anwohner hörten den Brandmelder in der betroffenen Wohnung und verständigten die Feuerwehr, so dass der Brand frühzeitig erkannt und gelöscht werden konnte. Bei dem Brand kamen keine Personen zu Schaden. Der Schaden am Gebäude lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht beziffern. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Tageswohnungseinbruch

Am Freitagvormittag drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Am Osterfeld in Achim ein. Anschließend durchsuchten sie das Wohnhaus nach Wertgegenständen und verließen den Tatort unerkannt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Achim unter der Telefonnummer 04202 9960 zu melden.

Diebstahl von Baumaschinen

In der Nacht von Freitag auf Samstag begaben sich unbekannte Täter auf einen Hof in der Moorstraße in Oyten. Dort durchsuchten sie mehrere Scheunen und entwendeten diverse Baumaschinen im mittleren vierstelligen Wert. Weiterhin öffneten sie den Tankstutzen eines Traktors und entwendeten den im Tank befindlichen Dieselkraftstoff, bevor sie den Tatort unerkannt verließen.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol

Am Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr konnten die Beamten der Polizei Osterholz einen auffälligen Pkw nach einem Hinweis kontrollieren. Ein bei der 42-jährigen Fahrzeugführerin aus Osterholz durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Eine Blutprobe wurde bei der Fahrzeugführerin entnommen, der Führerschein beschlagnahmt, ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin ergaben Ermittlungen, dass die alkoholisierte Fahrzeugführerin in Ritterhude, in der Straße "An der B6", bereits einen Zusammenstoß mit einem Leitpfosten gehabt habe. Die Polizei Osterholz bittet Verkehrsteilnehmer, welche durch die Fahrweise der alkoholisierten Fahrerin gefährdet wurden, sich bei der Polizei Osterholz-Scharmbeck unter der Telefonnummer 04791/3070 zu melden.

