Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: + Roller entwendet + Werkzeuge gestohlen + Alkoholisiert aufgefahren + Unfälle mit Verletzten + Mit Motorrad gestürzt

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+ Motorroller entwendet + Achim. Am Donnerstag wurde im Laufe des Vormittags am Achimer Bahnhof durch unbekannte Täter ein Motorroller entwendet. Ersten Informationen zufolge wurde das an der Gaswerkstraße geparkte Fahrzeug in der Zeit von 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr auf unbekannte Weise durch die unbekannten Täter fortgeschafft. Die Polizei Achim bittet Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen geben können, sich unter der Nummer 04202/9960 zu melden.

+ Werkzeuge gestohlen + Verden. Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen kam es zu einem Diebstahl von Werkzeugen an der Weserstraße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Betriebsgelände, wo sie einen Baucontainer gewaltsam öffneten. Sie entwendeten diverse Werkzeuge und Baumaschinen. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei Verden nimmt Zeugenhinweise unter 04231/8060 entgegen.

+ Alkoholisiert aufgefahren + Thedinghausen. Am Donnerstagvormittag kam es in der Härsenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw mit einer verletzten Person. Die beiden Fahrzeuge fuhren hintereinander in Richtung Verdener Straße. Als die vorausfahrende 27-jährige abbremsen musste, fuhr die nachfolgende 43-jährige mit ihrem BMW auf den Mini auf. Die 27-jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme wurde bei der 43-jährigen eine Alkoholisierung von über zwei Promille festgestellt. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und es wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

+ Auf Vordermann aufgefahren + Langwedel. Am Donnerstagvormittag kam es an der Hauptstraße zu einem Auffahrunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 32-jährige Fahrer eines VW auf der Hauptstraße in Richtung Cluvenhagen. Als ein vor ihm fahrender 32-jähriger mit seinem BMW nach rechts auf einen Parkplatz abbog, bemerkte dies der nachfolgende 32-jährige zu spät und fuhr auf den BMW auf. Durch die Kollision wurde die 15-jährige Mitfahrerin im VW leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf circa 8.500 Euro beziffert.

+ Unfall beim Wenden + Dörverden. Am Donnerstagmittag kam es in Barnstedt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw mit einer verletzten Person. Ein 70-jähriger fuhr mit seinem Skoda auf der Kreisstraße von Westen in Richtung Wahnebergen. In Barnstedt versucht er einen 58-jährigen zu überholen, der gerade mit seinem Lkw-Gespann wendet. Es kommt zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen, in dessen Folge der 70-jährige leicht verletzt wird. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 15.000 Euro geschätzt.

+ Unfall mit drei Verletzten im Kreuzungsbereich + Ottersberg. Am frühen Donnerstagabend kam es gegen 20:00 Uhr in Posthausen zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Der 26-jährige Fahrer eines Skoda fuhr auf der Landesstraße in Richtung Langwedel. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr er bei Rotlicht in einen Kreuzungsbereich ein, wo er mit einem kreuzenden VW Golf kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurden der Fahrer des Renaults, die 25-jährige Fahrerin des VW und ihr 24-jähriger Mitfahrer jeweils leicht verletzt. Alle mussten medizinisch durch den Rettungsdienst versorgt werden. Die entstandene Schadenshöhe an den Fahrzeugen wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+ Von der Fahrbahn abgekommen + Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagnachmittag kam es an der Koppelstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Die 71-jährige Fahrerin eines Opel fuhr auf der Koppelstraße in Richtung Stader Landstraße. Nach ersten Erkenntnissen verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Straße ab. Der Pkw durchbrach eine Hecke und blieb in einem Vorgarten stehen. Die 71-jährige erlitt leichte Verletzungen.

+ Mit Motorrad gestürzt + Schwanewede. Am Donnerstag wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der 43-jährige fuhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Betonstraße in Eggestedt in Richtung Langenberg. Als er auf der regennassen Fahrbahn abbremsen musste, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte er mit seinem Fahrzeug. Er erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell