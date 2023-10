Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Ohne Versicherung gefahren ++ Unfall unter Alkoholeinfluss im Kreuzungsbereich ++ Pkw-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt ++ Terrassentür aufgehebelt ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Ohne Versicherung gefahren ++ Ottersberg. Am Dienstagnachmittag fuhr ein E-Scooterfahrer ohne Versicherung. Am späten Nachmittag fiel einer Polizeistreife in der Großen Straße der Fahrer eines E-Scooters auf. Bei einer anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass für den E-Scooter kein erforderlicher Versicherungsschutz vorhanden war. Gegen den 17-Jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Unfall unter Alkoholeinfluss im Kreuzungsbereich ++ Osterholz-Scharmbeck. Am frühen Dienstagabend kam es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Pkw-Fahrerin leicht verletzt wurde. Ein 21-jähriger fuhr ersten Erkenntnissen zufolge mit einem BMW in den Kreuzungsbereich an der Bahnhofstraße/Hinter der Wurth ein, wobei er eine 59-jährige in ihrem VW Golf übersah. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Fahrerin des VW leicht verletzt wurde. Der 21-jährige entfernte sich zunächst vom Unfallort und konnte gestellt werden. Bei ihm wurde eine Alkoholbeeinflussung von 1,35 Promille festgestellt werden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

++ Pkw-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt ++ Axstedt. Am Dienstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall am Driftsweg in Axstedt, bei dem eine Pkw-Fahrerin leicht verletzt wurde. Ersten Informationen zufolge fuhr eine 54-jährige mit ihrem VW auf dem Driftsweg in Richtung Harrendorfer Straße. Im Bereich einer abknickenden Vorfahrt übersah sie eine 20-jährige, die mit ihrem Suzuki aus der Schulstraße auf den Driftsweg fuhr. Es kam zur Kollision zwischen den Pkw, wodurch der Suzuki gegen einen Grunstückszaun geschleudert wurde. Die 20-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5.500 Euro geschätzt.

++ Terrassentür aufgehebelt ++ Ritterhude. Nach Aufhebeln einer Terrassentür gelangten unbekannte Täter am Dienstagnachmittag an der Windmühlenstraße in ein Einfamilienhaus. In den Räumen des Hauses suchten die Unbekannten Wertgegenstände und entwendeten letztlich aufgefundenes Bargeld. Anschließend flohen die Einbrecher unerkannt. Die Polizei Osterholz bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Grasberg. Am Montagnachmittag fuhr ein Autofahrer mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Gegen 23:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Osterholz einen 28-jährigen Pkw-Fahrer im Bereich des Kuhdamms. Ein Vortest ergab eine Drogenbeeinflussung. Dem 28-jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

