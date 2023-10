Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 03.10.2023

Verden/Osterholz (ots)

Pressemitteilungen für die Landkreise Verden/Osterholz

Bereich Verden:

++Lkw prallt gegen zwei Bäume und flüchtet++

Verden. Am Montag, den 02.10. kollidierte ein Lkw-Fahrer am Berliner Ring mit zwei Bäumen und verursachte hier einen Gesamtschaden von 20.000EUR. In der Folge flüchtete er mit seinem Fahrzeug vom Unfallort, konnte aber durch Beamte der Polizei Verden gestoppt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sein Führerschein wurde zudem beschlagnahmt. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04231-8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel:

Keine presserelevanten Ereignisse.

Bereich Achim:

++Vier Einbrüche in Geschäftsräume++

Achim. Gleich vier Mal nutzten noch unbekannte Einbrecher die Abwesenheit von Mitarbeitern am Wochenende aus, um in Geschäftsräume im Achimer Stadtgebiet einzubrechen. In der Paulsbergstraße gelang es Einbrechern, in die Büroräume der Diakoniestation und der Zahnarztpraxis einzudringen und diese zu durchsuchen. In der Bremer Straße wurde ein Fenster der dortigen Ergotherapiepraxis aufgebrochen und die Räumlichkeiten ebenfalls durchsucht. In einem weiteren Fall gelangten Täter in der Fußgängerzone über ein Baugerüst auf einen Balkon und versuchten vergeblich, ein Fenster zu einem Büro aufzubrechen. Sie ließen von weiteren Aufbruchversuchen ab. Zeugen, die Hinweise auf verdächtigen Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Achim unter der 04202-9960 zu melden.

++Diebstahl hochwertiger Werkzeuge++

Oyten. Zwischen dem 28.09.2023 und 02.10.2023 brachen noch unbekannte Täter einen auf einer Baustelle in der Hauptstraße in Oyten aufgestellten Container auf. Aus dem Inneren wurden hochwertige Werkzeuge gestohlen. Zeugen, die Hinweise auf verdächtigen Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Oyten unter der 04207-911060 zu melden.

++Einbruch in ein Einfamilienhaus++

Achim. In den Abendstunden des 02.10.2023 brachen noch unbekannte Einbrecher in der Käthe-Kollwitz-Straße in Achim eine Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Im Haus durchsuchten die Täter alle Zimmer nach Wertsachen. Letztlich entkamen sie unerkannt. Zeugen, die Hinweise auf verdächtigen Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Achim unter der 04202-9960 zu melden.

Bereich Osterholz:

++Entwendetes Krad verfolgt++

Osterholz-Scharmbeck. Im Ortsteil Buschhausen fiel einer Funkstreifenbesatzung am 02.10.2023, 22:38 Uhr, ein Leichtkraftrad ohne Kennzeichenschild auf. Das Fahrzeug entzog sich der anschließenden Verkehrskontrolle mit einer Geschwindigkeit innerorts von über 100 km/h. Es konnte nach kurzer Fahndung geparkt im Stadtgebiet aufgefunden werden. Eine Überprüfung ergab, dass das Fahrzeug entwendet worden war. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Beobachtungen zu dem Vorfall gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Rufnummer 04791-3070 zu melden.

++Renault Clio überschlägt sich, 4 leichtverletzte Personen++

Ritterhude. Am 03.10.2023, 00:00 Uhr, kam es im Hagensfährer Weg zu einem Verkehrsunfall mit 4 leichtverletzten Insassen. Der 18-jährige männliche Fahrzeugführer kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab und schleuderte anschließend in einen wasserführenden Graben. Dort überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen. Alle Insassen konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

++Reh ausgewichen und verunfallt++

Lilienthal. Am 02.10.2023 befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer um 18:59 Uhr mit seinem Kleintransporter die Mooringer Straße, als ein Reh die Straße kreuzte. Der Fahrer wich daraufhin aus und kollidierte mit einem Straßenbaum. Hierbei wurde er leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Schadenshöhe wurde mit 10.000 Euro angegeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell