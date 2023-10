POL-VER: ++ Mercedes entwendet ++ Kellerbrand ++ Drei leichtverletzte Personen nach Auffahrunfall ++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++ Erntefest Schwanewede ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden und Osterholz (ots)

Montag, 2. Oktober 2023

LANDKREIS VERDEN

++ Mercedes entwendet ++ Achim. Von Samstag auf Mittwoch kam es zwischen 16:00 Uhr und 07:00 Uhr zu einem Diebstahl eines Mercedes Transporter in der Bahnhofstraße. Bislang unbekannte Täter gelangten auf das Privatgrundstück und entwendeten den dort abgestellten weißen Mercedes. Anschließend entfernten sich die Täter mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Die Polizei Achim bittet die Bevölkerung um Hinweise unter 04202/9960.

++ Kellerbrand ++ Verden. Sonntagnacht kam es zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr zu einem Brand in einem Keller in der Straße Am Lindenberg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Keller des Einfamilienhauses zu einer Brandentwicklung. Eine 67-jährige Bewohnerin bemerkte die Rauchentwicklung und kann mit ihrem 72-jährigen Partner und dem Enkelkind das Gebäude verlassen. Alle drei werden durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt. Der Brand kann durch die Feuerwehr gelöscht werden. Am Gebäude ist ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden.

++ Drei leichtverletzte Personen nach Auffahrunfall ++ Achim. Am Sonntagmorgen kam es gegen 09:11 Uhr auf der BAB 27, kurz vor Achim-Ost zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 18-jähriger Fahrer eines Renaults fuhr auf der BAB in Richtung Bremen und beabsichtigte ein Wohnmobil zu überholen. Hierbei fuhr er auf das Fahrzeug auf. Durch den Zusammenstoß wurden der Fahrer des Renaults, sein 16-jähriger Mitfahrer und der 50-jährige Fahrer des Wohnmobils jeweils leicht verletzt. Alle mussten medizinisch durch den Rettungsdienst versorgt werden. Die entstandene Schadenshöhe an den Fahrzeugen wird auf ca. 7000,- Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++ Osterholz-Scharmbeck. Am frühen Sonntagabend fuhr ein Autofahrer mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol. Gegen 18:40 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Osterholz einen 58-jährigen Fahrer eines Renault auf der Heilshorner Straße. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Alkoholbeeinflussung. Dem 58-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

++ Erntefest Schwanewede ++ Schwanewede. Am 01.10.2023 wurde das traditionelle Erntefest in Schwanewede durchgeführt und im Ortskern wurden einige Straßen kurzfristig gesperrt. Der Umzug wurde durch die Polizei und die Feuerwehr begleitet. Die Veranstaltung an der 86 Erntefestwagen und Fußgruppen teilnahmen verlief absolut störungsfrei. Es wurden durch die Polizeikräfte Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Das Fest verlief ohne besondere Vorkommnisse.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz