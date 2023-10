Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Sonntag, den 01.10.2023

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden:

+++ Trickdiebstahl in Achim +++ Fußgänger schwer verletzt +++ Pkw-Aufbrüche in Langwedel und Achim +++

Trickdiebstahl in Achim

Achim. Am frühen Samstagnachmittag kam es in Achim in der Embser Landstraße auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu einem Diebstahl. Eine 72-Jährige Frau aus Achim sei nach eigenen Angaben von einer männlichen Person an ihrem Pkw angesprochen und abgelenkt worden. Erst an ihrer Wohnanschrift habe die Geschädigte bemerkt, dass ihre Geldbörse, die zuvor in ihrem Pkw gelegen habe, entwendet worden sei. Durch den oder die Täter wurden nach ersten Feststellungen die Geldbörse samt Inhalt sowie ein Mobiltelefon der Geschädigten erlangt. Die genaue Schadenshöhe kann aktuell nicht exakt benannt werden. Der Täter kann durch die Geschädigte als auffallend klein, ca. 20 Jahre alt, normale Statur, südeuropäische Erscheinung, dunkle mittellange Haare und bekleidet mit einer Jeanshose und Jacke beschrieben werden. Wer Angaben zum Geschehensablauf oder zum möglichen Täter machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Achim unter der Rufnummer 04202-9960. ___________________________________________________________________

Fußgänger schwer verletzt

Thedinghausen/Morsum. Am Samstagabend kam es in Thedinghausen/Ortsteil Morsum in der Verdener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Nach ersten Ermittlungen lief zum Unfallzeitpunkt ein 18-Jähriger Fußgänger aus Thedinghausen über die Verdener Straße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Es kam zu einem Zusammenprall mit einem Pkw BMW X5 eines 53-Jährigen Fahrzeugführers aus Achim, der die Verdener Straße befuhr. Durch den Fahrer des Pkw sei nach Zeugenangaben eine sofortige Gefahrbremsung durchgeführt worden. Allerdings sei ein Zusammenprall nicht mehr zu verhindern gewesen. Der Fußgänger wurde mit schweren Verletzungen mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht glücklicherweise nicht. Am Pkw BMW entstand erheblicher Schaden im Frontbereich. Wer Angaben zum Geschehensablauf machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Achim unter der Rufnummer 04202-9960. ___________________________________________________________________

Pkw-Aufbrüche in Langwedel und Achim

Langwedel/Achim. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Langwedel/Etelsen und Achim mehrere Pkw aufgebrochen. In der Etelser Bahnhofstraße sowie auf dem Parkplatz des Achimer Bahnhofes wurden jeweils Scheiben des Fahrzeuges eingeschlagen und die Lenkräder entwendet. Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Täter geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden unter Tel 04231/8060 oder in Achim unter der Tel 04202/9960 zu melden. ___________________________________________________________________

Landkreis Osterholz

+++ Unbekannte legen Blitzer lahm +++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss +++

Unbekannte legen Blitzer lahm

Osterholz-Scharmbeck/Heilshorn. Bislang unbekannte Graffiti-Sprayer beschmierten zwischen Freitagabend und Samstag Nachmitttag den Geschwindigkeitsmessanhänger des Landkreises Osterholz. Der Blitzeranhänger stand in der Bremer Heerstraße gegenüber der dortigen Tankstelle. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise auf die möglichen Verursacher nimmt die Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter Tel. 04791/3070 entgegen. ___________________________________________________________________

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Osterholz-Scharmbeck. Am Samstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall in der Abfahrt der B 74 in Höhe Westerbeck. Ein 43-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem VW Polo die B 74 aus Hambergen kommend und beabsichtigte diese an der Ausfahrt Westerbeck zu verlassen. Dort kam der 43-Jährige von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfahl sowie einem Findling. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrzeugführer eine erhebliche Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell