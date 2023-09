Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 29.09.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch in Juweliergeschäft ++

Thedinghausen. Am Donnerstagmorgen kam es gegen 04:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Schulstraße.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Juweliers und gingen Teile des Inventars sowie Sicherungseinrichtungen an. Aus bislang unbekannten Gründen ließen die Täter offensichtlich von einer weiteren Tatausführung ab. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Der Kriminal- und Ermittlungsdienst Achim hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen und erhofft sich Zeugenhinweise aus der Bevölkerung unter 04202/9960.

++ Auffahrunfall mit leichtverletzter Person ++

Oyten. Am Donnerstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall im Oyterdamm, bei dem sich eine Person leicht verletzte.

Gegen 15:45 Uhr befuhr eine 74-jährige Fahrerin eines VW den Oyterdamm in Richtung Oyten. Aufgrund der Verkehrslage musste die 74-Jährige ihr Fahrzeug abbremsen, was ein 59-jähriger Fahrer ebenfalls eines VW ersten Informationen zufolge zu spät bemerkte und der Fahrerin auffuhr. Die 74-Jährige verletzte sich leicht. Ihr Pkw musste infolge des Unfalls abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

++ Unfallfahrerin alkoholisiert ++

Achim. Am Donnerstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall in der Bergstraße, bei dem eine Unfallbeteiligte alkoholisiert war. Gegen 20:45 Uhr stießen eine 38-jährige Fahrerin eines VW sowie ein 20-jähriger Fahrer mit einer ebenfalls 20-jährigen Beifahrerin in einem Audi im Gegenverkehr in der Bergstraße zusammen. Bei beiden Fahrzeugen wurden die Seitenspiegel beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten eingesetzte Polizeibeamte eine mögliche Beeinflussung bei der 38-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Heuballenbrand in Hüttenbusch ++

Worpswede. Am Donnerstagvormittag gerieten mehrere Heuballen in der Hüttendorfer Straße in Brand.

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten mehrere aufgestapelte Heuballen auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Brand. Die freiwillige Feuerwehr löschte das Feuer und konnte eine weitere Ausbreitung verhindern.

Die Polizei Osterholz ermittelt nun in dieser Sache. Kern der Ermittlungen ist vor allem die Brandursache. Hinweise zu dem Brand werden unter 04791/3070 entgegengenommen.

++ Einbruch in Wohnhaus ++

Ritterhude. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Fergersbergstraße. Zwischen 21:15 Uhr und 08:00 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter in das Wohnhaus und entwendeten u. a. zwei E-Bikes und eine Geldbörse. Anschließend flohen die Täter unerkannt.

Der Kriminal- und Ermittlungsdienst Osterholz bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung unter 04791/3070.

++ In Wohnhaus eingebrochen ++

Schwanewede. Am Donnerstagnachmittag ereignete sich ein Einbruch in ein Wohnhaus im Nachtigallweg.

Im Ortsteil Leuchtenburg verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 14:30 Uhr und 15:15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus. Art und Höhe des Diebesgutes sind bislang nicht bekannt. Im Anschluss flohen die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei Osterholz bittet um Hinweise zu dem Wohnungseinbruch unter 04791/3070.

++ Auffahrunfall mit leichtverletzter Person ++

Hambergen. Am Donnerstagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B74, bei dem sich eine Person leicht verletzte. Gegen 06:40 Uhr befuhr ein 17-jähriger Rollerfahrer die Bremer Straße (B74) in Richtung Stade. Nahe der Einmündung zur Heilsdorfer Straße beabsichtigte ein weiterer vorausfahrender Anwohner auf eine Grundstücksauffahrt abzubiegen. Ein 60-jähriger Fahrer eines Dodge erkannte ersten Informationen zufolge die Situation zu spät und fuhr dem Rollerfahrer auf. Der 17-Jährige verletzte sich infolge des Unfalls leicht.

Der Sachschaden wird mit etwa 4.000 Euro beziffert.

