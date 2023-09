POL-VER: Neue Telefonnummer der Autobahnpolizei Langwedel!

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Oyten. Zwischen Samstagmorgen und Mittwochnachmittag kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Borsteler Straße. Mittels Gewalteinwirkung verschafften sich noch unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Art und Höhe des ...

mehr