Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung am Theaterplatz.

Lippe (ots)

Am Sonntag, den 30.07.2023, wurde ein 41-jähriger Mann am Theaterplatz durch eine Stichverletzung schwer verletzt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5570970). Die Polizei Lippe konnte dank Zeugenaussagen einen 32-jährigen Tatverdächtigen ermitteln, der in Augustdorf wohnhaft war. Polizisten der Wache Detmold identifizierten den Mann während einer Streifenfahrt in der Detmolder Innenstadt und nahmen in fest. Der Tatverdächtige befindet sich seit Freitag (04.08.2023) wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell