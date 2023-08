Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Schwere Verletzungen nach Unfall auf regennasser Fahrbahn.

Lippe (ots)

Eine 57-jährige Frau aus Lügde fuhr am Montagmittag (07.08.2023) gegen 12:30 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Höxterstraße in Richtung Elbrinxen. Außerhalb geschlossener Ortschaft kam sie in einer leichten Linkskurve auf regennasser Fahrbahn von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der PKW überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn an der Unfallstelle und beseitigte ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten.

