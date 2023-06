Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbrüche in Geschäftsräume

Speyer (ots)

Am Morgen des 17.06.2023 wurden der Polizei Speyer zwei Einbrüche in Geschäftsträume in Speyer gemeldet. Bei der ersten Tat wurde die Tür eines Friseurs in der Auestraße aufgehebelt. Im Inneren wurde ein Bargeldbetrag in geringer dreistelliger Höhe aus der Kasse entwendet. Bei der zweiten Tat wurde in eine Bäckerei in der Bahnhofstraße eingebrochen. Hier wurden, neben einem ähnlich hohen Bargeldbetrag, auch Zigaretten und Getränke entwendet. Die Polizei Speyer hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, welche in der Nacht zuvor verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu wenden.

