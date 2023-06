Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Maxdorf) - Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht!

Frankenthal (ots)

Die Polizeiwache Maxdorf bittet um Ihre Mitthilfe. Wer kann Angaben zur gefährlichen Körperverletzung am 16.06.2023, gegen 20:00 Uhr, im Bereich der Justus-von-Liebig-Realschule plus in Maxdorf machen?

Ein Jugendlicher wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und in ein anliegendes Krankenhaus verbracht. Mehrere Angreifer sollen auf den Jugendlichen eingeschlagen haben.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell