POL-PDLU: (Bobenheim-Roxheim) - versuchter WhatsApp Betrug

Speyer (ots) - Gleich zweimal wurden am gestrigen Freitag, den 16.06.2023 Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis festgestellt. Im ersten Fall verursachte ein 65-jähriger Fahrer eines VW gegen 09:30 Uhr einen leichten Auffahrunfall in der Bahnhofstraße in Speyer, zu Verletzungen kam es hierbei nicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme ermittelten die Beamten, dass der Mann gar keine Fahrerlaubnis besitzt. Im zweiten Fall ...

