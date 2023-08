Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup - Sonneborn. Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

Am Montag (07.08.2023) tagsüber zwischen 8 und 16 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Haus im Höhenstücksweg ein. Obwohl nichts entwendet wurde, entstanden Schäden an einem Fenster durch den Einbruch. Falls Sie während des genannten Zeitraums Verdächtiges bemerkt haben, bitten wir Sie, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090 zu melden.

