POL-VER: ++ Gasaustritt nach Beschädigung der Leitung ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Achim. Zwischen Sonntagnachmittage, 14:30 Uhr und Montagmorgen, 09:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Roedenbeckstraße. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten u. a. Bargeld. Anschließend flohen die Täter unerkannt. Der Kriminal- und Ermittlungsdienst Achim bittet um ...

mehr