POL-WAF: Kreis Warendorf. Polizei im Kontakt mit Freibadmitarbeitern - Sicherheitslage sehr gut

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag (14.09.2023) und Donnerstag (21.09.2023) eine Glasfaserleitung in einem Verteilerschrank in Oelde durchtrennt. Ein Zeuge hatte die Beschädigungen an dem Kasten an der Wehrbeckstraße festgestellt und gemeldet. Wer kann Hinweise zu unbekannten Personen geben, die sich an dem Kasten zu schaffen gemacht haben? Melden Sie sich bei der Polizei in Oelde, Telefon ...

