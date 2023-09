POL-WAF: Oelde. Glasfaserleitung durchtrennt - Zeugen gesucht

Warendorf (ots) - Dagegen gefahren und geflüchtet - ein blauer Toyota Corolla ist am Donnerstag (21.09.2023) in Beckum beschädigt worden. Das Auto stand zwischen 07.50 Uhr und 15.35 Uhr auf einem Parkplatz an der Sternstraße. Der Unbekannte ist hinten links dagegen gefahren und anschließend geflüchtet, ohne die Polizei zu informieren. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

