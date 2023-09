Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 30.09.2023

Landkreis Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden:

+++Diebstahl aus Rohbau +++ Diebstahl aus Gartenhaus +++

Diebstahl aus Rohbau

Achim. Am Freitagabend kam es in Achim in der Gaswerkstraße zu einem versuchten Diebstahl aus einem im Bau befindlichen Gebäude. Bislang unbekannte Täter wirkten auf ein Schloss im Bereich der Umzäunung ein und gelangten so auf das Gelände. In dem Gebäudekomplex wurde vergeblich versucht eine Tür zu öffnen. Aus unbekannten Gründen wurde von einer weiteren Tatbegehung abgelassen. Nach ersten Ermittlungen konnte durch die Täter kein Diebesgut erlangt werden. Der entstandene Schaden dürfte lediglich bei ca. 100,- Euro liegen. Wer Angaben zum Geschehensablauf machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Achim unter der Rufnummer 04202-9960.

Diebstahl aus Gartenhaus

Oyten. Am frühen Montagmorgen kam es in Oyten in der Straße Lienerts Heide zu einem Einbruch in ein Gartenhaus. Bislang unbekannte Täter wirkten auf eine Holztür des Gebäudes ein und gelangten so in das Innere und durchsuchten dieses nach möglichem Diebesgut. Der Gesamtschaden beläuft sich nach aktuellen Ermittlungen auf über 10 000,- Euro. Wer Angaben zum Geschehensablauf machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Oyten unter der Rufnummer 04207-911060.

Landkreis Osterholz:

+++ E-Bike aus Garage entwendet +++ Dreister Diebstahl aus Pkw +++ Ca. 100 Rundballen in Brand geraten +++ Gasgrill löst Feuerwehreinsatz aus ++ +

E-Bike aus Garage entwendet

Ritterhude. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 27./28.09.2023, suchten unbekannte Täter ein Grundstück in der Brahmsstraße in Ritterhude auf und entwendeten aus einer unverschlossenen Garage ein darin gelagertes, abgeschlossenes E-Bike der Marke Gazelle. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen im Tatzeitraum geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Ritterhude (Tel.: 04292-811740) zu melden.

Dreister Diebstahl aus PKW

Lilienthal. Am Freitag, den 29.09.2023, zwischen 17:20 und 17:40 Uhr, nutzten dreiste Diebe die kurze Abwesenheit einer 27-Jährigen und ihrer Tochter, welche eine Grabstelle auf dem Friedhof in der Straße Zur Mittelwiese besuchten, um die Beifahrerscheibe ihres auf dem Parkplatz abgestellten PKW BMW einzuschlagen. Aus dem PKW wurde die Geldbörse samt Inhalt entwendet. Die Diebe entkamen mit ihrer Beute unerkannt. Zeugen, die verdächtige Personen in der näheren Umgebung, im oben genannten Zeitraum, wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Lilienthal (Tel.: 04298-465660) zu melden.

Ca. 100 Rundballen in Brand geraten

Lilienthal. In der Nacht von Freitag auf Samstag gerieten etwa 100 Rundballen Heu und eine derzeit noch unbekannte Anzahl von Siloballen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Lüninghauser Straße in Brand. Die Löschmaßnahmen zogen sich über den Samstagvormittag hinweg. Die Ursache für den Brandausbruch ist derzeit unbekannt und Bestandteil weiterer Ermittlungen. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Der Schaden beläuft sich nach aktuellem Stand auf ca. 10000 Euro.

Gasgrill löst Feuerwehreinsatz aus

Osterholz-Scharmbeck. Am Freitagabend, gegen 20:00 Uhr geriet aus bislang unbekanntem Grund der Gasgrill auf einer Terrasse in der Brüder-Grimm-Straße in Brand. Durch Löschversuche der Hauseigentümer mittels Gartenschlauch konnte der Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr zumindest unter Kontrolle gehalten werden, sodass ein Übergreifen auf die Terrassenüberdachung verhindert werden konnte. Die Feuerwehr löschte den Grill letztlich ab.

