Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Drei verletzte Personen nach Zusammenstoß mit Linienbus

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmittag ereignete sich im Kreuzungsbereich der Landteilstraße und John-Deere-Straße ein Unfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 14:15 Uhr fuhr ein 19-jähriger Opel-Fahrer und sein 23-jähriger Beifahrer die John-Deere-Straße in Richtung Hauptbahnhof entlang. Als der Opel-Fahrer bei Grün nach links in die Landteilstraße abbiegen wollte, übersah dieser den vorrangberechtigten Linienbus und kollidierte mit diesem. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich glücklicherweise keine Fahrgäste in dem Bus. Der 38-jährige Linienbusfahrer sowie der 19-Jährige Opel-Fahrer und sein 23-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Opel-Fahrer und sein Begleiter wurden durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der 38-jährige Fahrer des Linienbusses konnte seine Weiterfahrt auf das Werksgelände fortsetzen. Der Opel musste aufgrund des Schadensbildes abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

