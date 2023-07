Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf, B 291: Jaguar-Fahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Walldorf (ots)

Gestern Abend um 18.45 Uhr befuhr ein 40-jähriger Jaguar-Fahrer die B 291 aus Richtung der BAB 5. In der Kurve unterschätzt der Pkw-Fahrer die Kurvenführung und stößt in die Leitplanke. Diese dreht das Fahrzeug, bis es entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kommt. Die Leitplanke und das Fahrzeug wurden durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt. Die Schadenssumme beläuft sich auf über 30.000 EUR. Der 40-Jährige wurde nicht verletzt. Da das Auto durch den Zusammenprall auch noch Betriebsstoffe verlor, musste die Fahrbahn durch die Freiwillige Feuerwehr Walldorf gereinigt werden. Für das Abschleppen des Fahrzeuges musste die B 291 für 5 Minuten in Richtung Wiesloch gesperrt werden.

