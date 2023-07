Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Almenhof/Niederfeld: Multimediasysteme aus hochwertigen Fahrzeugen entwendet

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch 18 Uhr bis Donnerstag 08 Uhr kam es im Bereich der Mönchwörthstraße und der Alberichstraße zu zwei Diebstählen aus hochwertigen Autos der Marke BMW. Bislang unbekannte Täter öffneten in der Mönchwörthstraße durch Einschlagen der Scheibe die Türen des BMW und gelangten so an das Navigationssystem. Dieses bauten der oder die Täter mitsamt der Bedienung aus. In der Alberichstraße ist bislang nicht bekannt wie der oder die Täter in das Fahrzeuginnere gelangten. Hier wurde der Tacho-Bildschirm und ein Multimediasystem aus dem Fahrzeug entwendet. Der Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Spezialisten der Kriminaltechnik werten derzeit die Spuren an den Fahrzeugen aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die Angaben zu verdächtigen Personen in dem Bereich oder zur Tat machen können, werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden: 0621/174-4444.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf unserer Beratungsseite:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-5

Navigationsgeräte, Autoradios und Mobiltelefone sind nicht nur bei Autofahrern populär. Auch für Diebe sind sie eine heiß begehrte Ware. Wer solch wertvolle Gegenstände sorglos im Auto zurücklässt, wird allzu leicht zum Opfer der Langfinger.

Auf der Rückseite des Anti-Klau-Anhängers der Polizei finden Sie eine Checkliste mit wichtigen Tipps, an die es zu denken gilt, bevor Sie Ihr Auto verlassen. Der Anhänger wird am Rückspiegel angebracht. Von außen signalisiert er einem potenziellen Dieb klar: Hier ist nichts zu holen.

Folgende Tipps helfen, Navis, Autoradios & Co. vor Diebstahl zu schützen:

- Lassen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät und Ihr Mobiltelefon nicht im Fahrzeug. Erfahrene Diebe kennen jedes Versteck. - Nehmen Sie alle abnehmbaren Bedienteile und die Daten-CD des Navis mit. - Entfernen Sie auch die Halterung des Navis an der Innenscheibe bzw. den Armaturen. Denn Diebe öffnen Autos auch, wenn sie lediglich die Halterung eines Navis von außen sehen. - Wählen Sie ein Autoradio oder Multimediasystem, das technisch in ausreichendem Maße gegen Diebstahl geschützt ist. Von Vorteil ist es, wenn die einzelnen Komponenten des Systems an verschiedenen Plätzen im Fahrzeug verbaut sind. - Notieren Sie sich in jedem Fall die individuelle Gerätenummer des Autoradios bzw. des Auto- / Mobiltelefons und des Navigationsgerätes. Wenn das Navi keine individuelle Nummer hat, kennzeichnen Sie das Gerät selbst mit einem individuellen Zeichen. - Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst auf bewachten Parkplätzen, in einer Garage oder wenigstens an einer beleuchteten Stelle ab. - Informieren Sie die Polizei, wenn Personen zu ungewöhnlichen Tageszeiten Fahrzeuge ableuchten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell