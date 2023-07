Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental, Rhein-Neckar-Kreis: Seniorin übersieht Radfahrer im Kreisverkehr

Bammental (ots)

Eine 81-jährige Pkw-Fahrerin befand sich gestern, um 10.20 Uhr auf der Hauptstraße in Bammental und fuhr dann am Heldenweg in den dortigen Kreisverkehr ein. Hier übersah sie einen 32-jährigen Rennradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. Der Gesamtsachschaden der beteiligten Fahrzeuge beläuft sich auf mehrere tausend Euro im vierstelligen Bereich. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

