Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Mann belästigt Elfjährige

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Am Montag gegen 15.45 Uhr riefen Zeugen die Polizei zu einem Parkplatz an einem Supermarkt an der Uerdinger Straße zur Hilfe. Dort sollte jemand randalieren.

Als die Beamten jedoch an der Örtlichkeit eintrafen, stellte sich der Sachverhalt vollkommen anders dar.

Ein elfjähriges Mädchen aus Moers hielt sich vor dem Geschäft auf, als ein zunächst Unbekannter sie in einer fremden Sprache ansprach.

Das Kind fühlte sich unwohl dabei und ging einige Meter weiter. Der Mann folgte ihr, zeigte auf das Handy des Kindes, fasste sie dann von hinten an den Bauch und zog sie zu sich. Das beobachtete eine unbekannte Zeugin und schritt ein, in dem sie den Mann auf Abstand hielt. Da Mädchen rief daraufhin ihren Bruder an, der die Polizei verständigte.

Diese nahmen den Tatverdächtigen, einen 33 Jahre alten Rheinberger, vorläufig fest.

Während die Beamten mit der Klärung des Falls beschäftigt waren, sprach sie ein Mitarbeiter des Lebensmittelmarktes an. Er hatte den 33-Jährigen zuvor des Geschäftes verwiesen, da dieser einfach Waren in fremde Einkaufskörbe gelegt hatte. Zudem konnte er Lebensmittel an der Kasse nicht bezahlen.

Der Rheinberger selbst konnte sich nicht verständigen. Ermittlungen der Beamten ergaben schließlich, dass er aus einem Krankenhaus abgängig war. Die Polizisten brachten ihn in dorthin zurück.

Das Mädchen blieb unverletzt. Ihr Bruder kümmerte sich um sie.

Den 33-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Da die unbekannte Zeugin, die dem Kind zur Hilfe eilte, nicht mehr vor Ort war, bittet die Kriminalpolizei die Frau, sowie weitere Zeugen, sich bei der Polizei in Moers unter der Telefonnummer 02841/171-0 zu melden.

