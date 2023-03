Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 6-Jährige leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

In der Erzbergerstraße kam es an der Kreuzung zur Pettenkoferstraße am 09.03.2023, gegen 7 Uhr, an einer Ampel zu einem Auffahrunfall zwischen einer 32-Jährigen und einer 30-Jährigen. Hierbei wurde die 6-jährige Tochter der 30-Jährigen leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 15.000 Euro.

