POL-EU: Versuchte Geldautomaten Sprengung in Mechernich: Zeugenaufruf nach hellem Lieferwagen

Weilerswist (ots) - Zwischen dem 5. und 22. Mai kam es auf einem Firmengelände in Weilerswist in der Metternicher Straße zu einem Kupferdiebstahl. Unbekannte durchtrennten zunächst einen hohen Drahtzaun und gelangten so auf das Firmengelände. Dort brachen die Einbrecher zwei Bügelschlösser an einem Container auf und entwendeten Kupferrohre und Kupferreste. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. ...

mehr