POL-EU: Betrunkener stahl Kleidung von Wäscheleine

Euskirchen (ots) - Drei Unbekannte fuhren in der Nacht zu Dienstag (1.51 Uhr) mit einem Pkw vor eine Tankstelle in der Frauenberger Straße vor und schlugen mit einem Vorschlaghammer die Glasschiebetüren des Eingangs ein. Die Einbrecher entwendeten aus den Auslagen eine große Menge an Zigaretten und flüchteten wieder mit dem Pkw über die Frauenberger Straße, Richtung stadtauswärts. Das abgelesene Kennzeichen des Pkw gehörte zu einem anderen Pkw, der in der Ortslage ...

