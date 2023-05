Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Radfahrer stützte nach Reifenplatzer

Mechernich (ots)

Ein 54 Jahre alter Mann aus Mechernich befuhr als Radfahrer am Montag (29. Mai) gegen 17.15 Uhr die Brühler Straße in absteigender Richtung, als der Reifen seines Vorderrades platzte. Daraufhin stürzte er und zog sich schwere Verletzungen zu. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

