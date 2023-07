Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: Auffälliges Rennrad entwendet

Neckargemünd (ots)

Am Donnerstag, in der Zeit von 15 Uhr bis 19 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter den Schlüssel eines Fahrradschlosses bei einer Besucherin des Terassenschwimmbades. Diese hatte den Schlüssel verdeckt an ihrem Platz liegen lassen, als sie ins Wasser ging. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Rennrad mit auffälliger Flip-Flop-Lackierung, bei der sich die Farbe je nach Lichteinfall verändert. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die Angaben zum Sachverhalt oder dem/der Täter/in machen können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06221-92540 zu melden.

