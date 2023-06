Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Eigentümer von Mountainbike gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am 24.06.2023 wurde der Polizei Wilhelmshaven gegen 10:00 Uhr ein Fahrrad gemeldet, welches sich in der Marienstraße in Wilhelmshaven befinden soll und gestohlen worden sein könnte.

Nachdem das Fahrrad im Gebäude ausfindig gemacht werden und ein Bewohner keine schlüssigen Angaben zu den Eigentumsverhältnissen machen konnte, wurde das Mountainbike aufgrund des Diebstahlsverdacht sichergestellt.

Die Polizei bittet den Eigentümer, sich unter 04421/942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell