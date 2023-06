Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever für das Wochenende 23.-25.06.2023

Jever (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Wangerland Am 23.06.2023 im Zeitraum von 11:45 Uhr bis 12:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Pkw der Marke Volvo, welcher ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Heinrich-Steinberg-Straße abgestellt war und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Wangerland unter der Rufnummer 04463-808910 in Verbindung zu setzen. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Jever Am 23.06.2023 gegen 13 Uhr touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß in der Steinstraße in Jever geparkten Pkw des Herstellers Jeep und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Ein Strafverfahren gegen unbekannt wurde eingeleitet. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 04461-92110 an das Polizeikommissariat Jever zu wenden. Verkehrsunfall mit Sachschaden in Schortens Am 23.06.2023 gegen 13:45 Uhr übersah eine 31-jährige Pkw-Führerin beim Abbiegevorgang von der Menkestraße in den Ginsterweg ein ihr entgegenkommendes vorfahrtberechtigtes Fahrzeug. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei welchem Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand. Auffahrunfall in Schortens, An der alten Bundesstraße Am 23.06.2023, gegen 18:20 Uhr, übersah die 26-jährige Fahrzeugführerin eines Pkws, den verkehrsbedingt vor ihr haltenden Pkw einer 21-jährigen Fahrzeugführerin und fährt auf diesen auf. Der Pkw wurde durch die Kollision wiederum auf ein davorhaltendes weiteres Fahrzeug geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Schlägerei nach Diskothekenbesuch in Schortens Am 24.06.2023, gegen 05:20 Uhr, wurde der Polizei Jever eine körperliche Auseinandersetzung in Schortens zwischen drei Personen im Nahbereich einer Diskothek gemeldet. Die drei vor Ort angetroffenen beteiligten Personen im Alter von 21 bis 23 Jahren gaben an, eine bereits zuvor in der Diskothek begonnene verbale Auseinandersetzung anschließend körperlich ausgetragen zu haben. Hierbei wurde ein 23-Jähriger leicht verletzt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Sachbeschädigung in der Fußgängerzone Jever durch einen Feuerwerkskörper Am 24.06.2023 wurde durch bislang unbekannte Täter ein Feuerwerkskörper in der Wangerstraße in Jever entzündet. Durch die Explosion wurde der Einbaustrahler im Eingangsbereich eines ansässigen Geschäftes beschädigt. Die Polizei Jever bittet um Zeugenhinweise. Körperverletzung auf dem Dorffest Hohenkirchen In den frühen Morgenstunden gerieten zwei 17-jährige auf dem Dorffest Wangerland zunächst in verbale Streitigkeiten. Diese endete mit einem Faustschlag in das Gesicht eines Beteiligten. Es wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

