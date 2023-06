Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Wochenende 23.-25.06.2023

Varel (ots)

Varel - Trunkenheit im Verkehr

Am Freitagmittag wurde der Polizei von einer Zeugin mitgeteilt, dass eine offensichtlich betrunkene männliche Person in einen Pkw gestiegen und losgefahren sei. Bei der Person handelte es sich um einen 46-Jährigen Mann Varel, welcher von der Polizei zuhause angetroffen werden konnte. Bei der anschließenden Kontrolle wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,41 Promille festgestellt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den Mann ist ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet worden.

Verkehrsunfall in Bockhorn

Am Samstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall in Bockhorn. Ein 54-Jähriger Mann aus Bockhorn beabsichtigte mit seinem Pkw von der untergeordneten Grabsteder Straße auf die vorfahrtsberechtige Landstraße 816 einzufahren. Hierbei übersah er einen 62-jährigen Mann aus Bockhorn in seinem vorbeifahrenden Pkw. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge auf der Landstraße. Der Pkw des 62-jährigen kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam auf einem angrenzenden Feld zum Liegen. Der Mann war zunächst im Pkw eingeklemmt und wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Bockhorn und Grabstede befreit. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Ein im Pkw mitgeführter Hund des Mannes verstarb an der Unfallstelle. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der andere Pkw wurde leicht beschädigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell