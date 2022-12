POL-WND: Unfall mit Verletzten auf B41

Tholey (ots) - Im Laufe des Wochenendes ließ ein bislang unbekannter Täter seine Wut am PKW des 34jährigen Geschädigten aus. Dieser hatte seinen PKW in Tholey in der Petrus-Borne-Straße abgestellt und musste feststellen, dass dieser durch einen Unbekannten entlang der kompletten linken Fahrzeugseite zerkratz wurde. Der Schaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Sankt Wendel WND- ESD Mommstraße ...

mehr