Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gaiberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Technischer Defekt führt zum Brand eines Baggers

Gaiberg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 14:00 Uhr am gestrigen Donnerstag kam es auf Grund eines technischen Defekts zum Brand eines Minibaggers in der Straße In den Krautäckern. Dieser war kurz zuvor auf die Ladefläche eines Lkw aufgefahren worden. Der Bagger wurde durch den Brand zerstört, am Lkw platzten durch die hohen Temperaturen zwei Reifen. Insgesamt entsteht ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Gaiberg gelöscht werden.

