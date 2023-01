Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/ Rhein-Neckar-Kreis: Exhibitionistische Handlung in den Morgenstunden - Zeugen gesucht!

Waibstadt/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 05:10 Uhr soll sich eine bislang unbekannte männliche Person in der Hauptstraße auf Höhe einer Bushaltestelle gegenüber einer Passantin in unsittlicher Art und Weise entblößt haben.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

30 bis 40 Jahre alt, kurze braune Haare. Der unbekannte Täter trug eine dunkle Jacke mit einer Kapuze sowie eine dunkle Hose.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich bei sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 0621/ 174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell